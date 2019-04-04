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4 апр 2019

Появились первые изображения Ford Puma

Появились первые изображения Ford Puma

Компания Ford показала первое изображение нового кроссовера.  Продажи вседорожника начнутся до конца этого года. Он получит самый просторный в классе багажник с гибкой системой адаптации под конкретные нужды и гибридную силовую установку

Вседорожник Ford Puma будет ориентирован на жителей больших городов, которым нужен практичный, но вместительный компактный автомобиль. По сути, это приподнятый хэтчбек с дизайном в стиле Focus четвертного поколения и представленного накануне нового Ford Kuga.

Что касается техники, то  новую Puma оснастят гибридной силовой установкой Ford EcoBoost Hybrid. В ее состав войдет литровый турбомотор семейства EcoBoost, приводной стартер-генератор (BISG) и 48-вольтовая батарея. Суммарная отдача силовой установки составит 155 лошадиных сил, расход — 5,4 литра на 100 километров.

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При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, motor

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