Появились первые изображения Ford Puma

Компания Ford показала первое изображение нового кроссовера. Продажи вседорожника начнутся до конца этого года. Он получит самый просторный в классе багажник с гибкой системой адаптации под конкретные нужды и гибридную силовую установку

Вседорожник Ford Puma будет ориентирован на жителей больших городов, которым нужен практичный, но вместительный компактный автомобиль. По сути, это приподнятый хэтчбек с дизайном в стиле Focus четвертного поколения и представленного накануне нового Ford Kuga.

Что касается техники, то новую Puma оснастят гибридной силовой установкой Ford EcoBoost Hybrid. В ее состав войдет литровый турбомотор семейства EcoBoost, приводной стартер-генератор (BISG) и 48-вольтовая батарея. Суммарная отдача силовой установки составит 155 лошадиных сил, расход — 5,4 литра на 100 километров.