У Ford выйдет новая модель в коллекции GT Heritage

Коллекция Heritage Collection by Ford посвящена только одной модели – спорткару GT. Всего производитель планирует сделать несколько десятков уникальных машин. Модель GT сама по себе культовая и уникальная, а тут инженеры и дизайнеры Ford решили пройтись по самым знаковым страницам ее жизни. То есть каждый из новых спорткаров будет символизировать или важное событие, или известных людей, которые работали над созданием спорткара

Сейчас в Heritage Collection существует только одна модель - Ford GT 64 Prototype. Она посвящена прототипу Ford GT образца 1964 года, который участвовал в знаменитой гоночной серии Daytona. Гонка была важна как и для машины – на этом заезде присутствовало высокое руководство Ford и для пилота Кена Майлза – по той же самой причине. Им надо было показать себя самым лучшим образом, чтобы добиться права участвовать в Ле-Мане, где позже состоялась грандиозная дуэль с Ferrari.

Новинка же посвящена гоночной команде Alan Mann Racing, работавшей над трековыми Ford в 60 х годах прошлого века. Любопытно, что когда разрабатывался GT-40 для гонок в Ле-Мане, то в ней принимала участие не только команда Кэррола Шелби, но и Алана Манна. Тактика первой – работа и модернизация агрегатов. Вторая же отличалась тем, что ее инженеры экспериментировали с облегчением кузова, устанавливая панели из алюминия и пластика.