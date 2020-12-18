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18 дек 2020

Новый Geely Atlas превратится в Volvo

Новый Geely Atlas превратится в Volvo
Автор фото: фирма-производитель

Geely Boye, который известен читателям Motorpgae под именем Atlas, переедет на платформу от Volvo XC40

Да, «Атлас» переезжает на платформу CMA. Машине пересмотрят и гамму двигателей – под капотом разместится безальтернативный полуторалитровый двигатель, который знаком нам также по модели Coolray. Но в «Атласе» он не будет трудиться в одиночку – мотор станет основой гибридной системы. Причем таких силовых установок будет несколько, от обычной до подзаряжаемой.

На домашний рынок новинка выйдет в 2022 году. Когда появится автомобиль на мировых площадках – неизвестно. В России же пока продается Atlas первого поколения, кроме того, до нас пока так и не добралась модификация Atlas Pro.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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