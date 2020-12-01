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1 дек 2020

В Россию едет обновленный Geely Atlas

В Россию едет обновленный Geely Atlas
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания анонсировала российскую премьеру обновленного Atlas, который получил приставку Pro. Ждем еще и новый мотор

Да, мотор здесь будет интересным. Согласно ОТТС, им станет полуторалитровый трехцилиндровый турбо-агрегат. Его мощность составит 177 лошадиных сил и 255 Н•м крутящего момента. Двигатель может работать совместно с механической или автоматической коробками передач. Привод- передний или полный.

Будут ли изменения во внешности? Да, но совсем немного – новая оптика, решетка радиатора и видоизмененная приборная панель в интерьере. Самое интересное заключается в том, что машины планируют поставлять к нам из Китая. Напомним, что текущее поколение кроссовера для российского рынка собирается на предприятии «БелДжи» в Белоруссии.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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