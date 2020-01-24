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24 янв 2020

В Россию едет обновленный Geely Atlas

В Россию едет обновленный Geely Atlas
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Geely сертифицировала в России кроссовер Atlas Pro, оснащенный 1,5-литровым трехцилиндровым наддувным агрегатом

В Китае этот автомобиль, представляющий собой модернизированную версию нынешней модели Atlas, дебютировал летом 2019 г. под названием Boyue Pro. От предшественника новинку можно отличить благодаря другой фронтальной части кузова с увеличенной радиаторной решеткой, капоту слегка измененной формы, а также другой светодиодной оптике. Сзади появился иной бампер и фонари с трехмерным узором.

Согласно ОТТС, в России Geely Atlas Pro предложат с единственным 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором, выдающим 177 л. с. и 255 Н•м крутящего момента. Двигатель может работать с механической, автоматической или роботизированной коробкой передач. Предусмотрены модификации как с передним, так и с полным приводом. Автомобили будут поставлять из Китая. Нынешний кроссовер Geely Atlas для российского рынка выпускают на предприятии «БелДжи» в Белоруссии. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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