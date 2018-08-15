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15 авг 2018

Honda обновила седан и купе Civic

Honda обновила седан и купе Civic
Автор фото: фирма-производитель

В России Honda уже несколько лет не продает Civic, а вот на других рынках эта модель не только уже сменила поколение, но и пережило небольшое обновление

Североамериканское отделение рассекретило седан и купе 2019 модельного года. Внешне машины практически не изменились, что легко объяснимо их высокой популярностью: в США Honda Civic по продажам среди легковых автомобилей уступает лишь Toyota Camry.

С радиаторной решетки полностью исчез хром: теперь ее оформление темное, а на дорогих версиях маскируется под покрытие «рояльным» лаком. Немного изменился передний бампер, который получил единый вырез по всей ширине, да слегка обновились головные фары. У седана в задней части появились новые хромированные декоративные элементы. Также для седана и купе доступны легкосплавные колеса нового дизайна.

В базовое оснащение Honda Civic отныне входит комплекс систем безопасности Honda Sensing, включающий в себя адаптивный круиз-контроль, систему экстренного аварийного торможения и систему удержания в полосе.

Седан и купе следом за хэтчбеком обзавелись комплектацией Sport. Но она оснащается не 1,5-литровым турбомотором, а 2-литровым «атмосферником» мощностью 158 л.с. Внешне такие машины можно будет узнать по глянцевой отделке переднего бампера, диффузора сзади, спойлером на крышке багажника и прямоугольной насадкой на глушитель.
 

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При написании новости использовалась информация:
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