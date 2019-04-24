Новую Honda Civic Type R построили в полном размере из Lego

320 000 кубиков конструктора и более 1 300 часов работы потребовалось для того, чтобы сделать из Lego полноразмерную копию этого спортивного автомобиля. Над проектом работала команда из девяти человек

Интересно, что машину собрали из абсолютно стандартных деталей Lego — никаких особых элементов для модели не делали. Макет построен с помощью официальных чертежей Civic Type, а самой сложной работой было воссоздание стеклоочистителей и заднего антикрыла.

Интересно, что в работе над "игрушечным" Civic Type R внимание было уделено даже мелким деталям. Например, весьма детально воспроизведены тормозные механизмы. Также на модели установлена полностью рабочая оптика, которой можно управлять через Ipad. К слову, сам автомобиль построен на базе стальной рамы, которая должна выдержать вес макета в 1 300 килограммов, что всего на 100 килограммов меньше веса оригинальной машины.