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11 сен 2017

Hyundai Tucson в Росси получил новую базовую версию

Hyundai Tucson в Росси получил новую базовую версию
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение Hyundai объявило о появлении у кроссовера Tucson новой базовой версии, к имеющимся Comfort, Travel и Prime добавилась Active, которая отныне является базовой.

Кроссовер доступен исключительно в переднеприводной версии с 2-литровым двигателем мощностью 149,6 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В состав комплектации входят шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 225/60 R17, система стабилизации, круиз-контроль, подогрев передних сидений и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, светодиодные дневные ходовые огни, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость данной версии составляет 1 449 900 рублей.

Новая комплектация на 56 тысяч дешевле прежней базовой версии Comfort, которая стоит 1 505 900. Однако, эта версия имеет ряд дополнительных опций включая задний парктроник, аудиосистему, обшивку кожей руля и рычага АКП и другое оборудовние.

Цены на все остальные комплектации и версии остались без изменений.

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При написании новости использовалась информация:
Hyundai

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