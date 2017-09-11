Российское отделение Hyundai объявило о появлении у кроссовера Tucson новой базовой версии, к имеющимся Comfort, Travel и Prime добавилась Active, которая отныне является базовой.

Кроссовер доступен исключительно в переднеприводной версии с 2-литровым двигателем мощностью 149,6 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В состав комплектации входят шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, 17-дюймовые легкосплавные диски с шинами 225/60 R17, система стабилизации, круиз-контроль, подогрев передних сидений и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, светодиодные дневные ходовые огни, а также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость данной версии составляет 1 449 900 рублей.

Новая комплектация на 56 тысяч дешевле прежней базовой версии Comfort, которая стоит 1 505 900. Однако, эта версия имеет ряд дополнительных опций включая задний парктроник, аудиосистему, обшивку кожей руля и рычага АКП и другое оборудовние.

Цены на все остальные комплектации и версии остались без изменений.