В Hyundai показали прототип нового Tucson

На мотор-шоу в Лос-Анджелесе дебютировал гибридный кроссовер Hyundai Vision T, призванный дать представление о будущих SUV, в частности о модели Tucson

Внешность автомобиля выполнили в соответствии с новой дизайнерской философией марки под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Впервые это направление продемонстрировали на седане Sonata восьмого поколения. Из интересных дизайнерских решений можно выделить «спрятанные фары», которые визуально объединены с решеткой радиатора.

Что касается силовой установки, то концепт является гибридом с возможностью подзарядки батарей от сети. Какие-либо характеристики остаются нераскрытыми. Зато известно, что новый Tucson должен увидеть свет уже в следующем году. По предварительной информации его укомплектуют новым 2,5-литровым бензиновым двигателем семейства Theta3, который будет доступен в двух модификациях: с наддувом и без. Мотор будет работать в паре с восьмиступенчатым «автоматом».