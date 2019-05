Хорваты займутся гоночными автомобилями Hyundai

Концерн Hyundai Motor Group инвестировал около 80 миллионов евро в хорватскую фирму Rimac, занимающуюся выпуском электрических гиперкаров. Последняя поможет южнокорейской компании в разработке двух спортивных электромобилей, которые должны выйти на рынок к 2020 году.

В рамках партнерства, Rimac поможет корейской марке в создании двух моделей. Первой станет электрический вариант готовящегося среднемоторного спорткара фирменного суббренда Hyundai N, а второй — спорткар на топливных элементах. Сроки выхода обеих машин пока не названы. Сообщается, что хорватская компания окажет содействие и в разработке автомобилей с топливными элементами.

Любопытно, что сама Rimac разработала уже три электрических суперкара, последняя модель — C Two — была представлена в марте этого года на автосалоне в Женеве. Эта машина способна разгоняться с места до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, до 300 км/ч — за 11,8 секунды. Rimac C Two выпустят ограниченным тиражом в 150 единиц, стоимость каждого автомобиля составляет более полутора миллионов евро.