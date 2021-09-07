Hyundai Motor Group представил стратегию популяризации водородной энергии до 2040 года

Hyundai Motor Group (Группа) представила свое видение возможностей использования водородной энергетики и формирования мирового сообщества, ориентированного на использование энергии водородных топливных элементов

«Концепция Hyundai Motor Group заключается в том, чтобы применять водородную энергию во всех сферах жизни и промышленности – в домах, общественных местах, на заводах и в офисах. Цель состоит в том, чтобы сделать водород легко доступным для использования каждым, везде и во всем, – отметил председатель Чонг Исон в своем выступлении на форуме Hydrogen Wave. – Мы хотим предложить практические решения для устойчивого развития человечества, и с помощью этих прорывных решений стремимся ускорить создание всемирного водородного общества к 2040 году».

Основная задача группы компаний Hyundai Motor – к 2028 году полностью перевести линейку коммерческого транспорта на использование водородных топливных элементов. Это позволит Группе стать первым мировым автопроизводителем, воплотившим подобный амбициозный план в сфере коммерческих перевозок, и поможет ускорить переход к решениям мобильности, в полной мере соответствующим представлениям об устойчивом развитии.