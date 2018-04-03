Флагманский внедорожник Infiniti QX80 — один из последних могикан. Рамный и богато оснащенный автомобиль по сути имеет только одного конкурента — Lexus LX570. Сегодня QX80 продается на нескольких рынках, появится он и у нас.

В российском отделении компании объявили о старте продаж обновленной модели, которую показали в ноябре прошлого года. Но цены не объявили, придержав их к появлению первых «живых» автомобилей. Внедорожник по-прежнему будет оснащаться безальтернативным 5,6-литровым двигателем V8 мощностью 405 л.с. и 7-ступенчатым «автоматом».

Комплектаций для Российского рынка приготовлено две: Luxe и Luxe ProACTIVE, которая пришла на смену комплектации Hi-Tech. Первая включает в себя полностью светодиодную оптику, информационно-развлекательную систему с навигаций и отображением пробок в реальном времени, а также мониторами в спинках задних сидений, система кругового видеообзора и передние сиденья с электрорегулировками в восьми направлениях.

Комплектация ProACTIVE дополнительно получила комплекс активных систем безопасности Safety Shield. Он включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения о выходе с занимаемой полосы, систему мониторинга «слепых» зон, систему предупреждения о возможном столкновении и зеркало заднего вида с интегрированным монитором для вывода изображения с камеры заднего вида.