Jaguar представил рестомод E-Type в честь юбилея английской королевы

E-Type - это одна из самых изящных и красивых машин двадцатого века. Разумеется, она имеет множество поклонников по всему миру, правда, классических машин на всех не хватает, а значит нас спасут рестомоды.

Напомним, что такое рестомод - фактически, это связка из оригинального кузова и современных агрегатов. В нашем случае штатный рядный мотор объёмом 4,2 литра заменили более крупным 4,7-литровым. Работает он с новой пятиступенчатой «механикой», которую в Jaguar Classic подготовили специально для подобных проектов. Мощность двигателя - 287 лошадиных сил против 265 у оригинального мотора. Также на машину установили новые тормоза и светодиодные фары.

Интересно, что автомобиль перекрасили в синий цвет, а интерьер отделали красной кожей - такая палитра символизирует цвета британского флага. На строительство автомобиля ушло около года, стоимость проекта не раскрывается.