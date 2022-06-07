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7 июн 2022

Jaguar представил рестомод E-Type в честь юбилея английской королевы

Jaguar представил рестомод E-Type в честь юбилея английской королевы
Автор фото: фирма-производитель
E-Type - это одна из самых изящных и красивых машин двадцатого века. Разумеется, она имеет множество поклонников по всему миру, правда, классических машин на всех не хватает, а значит нас спасут рестомоды.
Напомним, что такое рестомод - фактически, это связка из оригинального кузова и современных агрегатов. В нашем случае штатный рядный мотор объёмом 4,2 литра заменили более крупным 4,7-литровым. Работает он с новой пятиступенчатой «механикой», которую в Jaguar Classic подготовили специально для подобных проектов. Мощность двигателя - 287 лошадиных сил против 265 у оригинального мотора. Также на машину установили новые тормоза и светодиодные фары.
 
Интересно, что автомобиль перекрасили в синий цвет, а интерьер отделали красной кожей - такая палитра символизирует цвета британского флага. На строительство автомобиля ушло около года, стоимость проекта не раскрывается.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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