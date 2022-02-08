Классический Jaguar E-Type модернизировали для участия в гонках

На автомобильных аукционах часто встречаются интересные лоты – классические и редкие машины, единичные концепты. Впрочем, иногда там можно отыскать и вовсе уникальные модели, вроде этого Jaguar E-Type

Модель E-Type – знаковая для марки. В свое время именно она позволила английскому автопроизводителю встать в один ряд с Ferrari. На сегодняшний день E-Type является желанным трофеем для любого автомобильного коллекционера – их осталось не так много, и практически каждый из сохранившихся спорткаров находится в идеальном стоковом состоянии. Впрочем, не все владельцы придерживаются данной практики.

Рассматриваемый E-Type – результат долгой и кропотливой работы инженеров одного из американских тюнинг-центров. У мастеров была цель – построить настоящий гоночный болид, в результате купе было максимально облегчено – стальные кузовные панели заменили на алюминиевые, а все стекла (за исключением лобового) выполнили из поликарбоната. Поработали и с салоном, установив каркас безопасности и современные гоночные кресла.

Любопытно, но штатную силовую установку менять не стали, хотя и произвели большой комплекс доработок. Во-первых, инженеры увеличили объем оригинального шестицилиндрового двигателя с 3.8 до 4 литров. Во-вторых, были установлены новые карбюраторы и кованые поршни. Замене подверглась и выхлопная система. Характеристики доработанного мотора не сообщаются, но в стоковом исполнении Jaguar E-Type мог разогнаться до 240 километров в час.

