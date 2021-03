В Jaguar представили предмет наследия

Английская марка отмечает 60-летие модели Jaguar E-Type. В честь знаменательного события компания решила выпустить на рынок партию из 12 отреставрированных машин - по шесть купе и шесть родстеров

Оба автомобиля являются точной копией тех машин, которые были представлены на автосалоне в Женеве. Родстер и купе полностью повторяют исходники вплоть до цвета кузова и материалов отделки. Кроме того, в салоне каждого из спорткаров нанесена уникальная фраза сооснователя марки сэра Уильяма Лайонса, произнесённые перед премьерой.

В купе нанесена следующая фраза: «I thought you’d never get here». Именно со словами «не думал, что доберешься» Лайонс встретил сотрудника, который перегонял автомобиль из Англии в Швейцарию. Здесь случился курьез – водитель приехал на автосалон буквально за несколько минут до его открытия. Родстер красуется уже другой цитатой: «Drop everything and bring the open top E-Type over». Изначально, планировалось показать лишь купе, но оно вызвало такой бешенный ажиотаж, что Лайонс понял необходимость демонстрации и родстера. Дабы на стенде стояли две машины сразу, топ-менеджер дал срочное распоряжение пригнать родстер на салон.