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15 мар 2021

В Jaguar представили предмет наследия

В Jaguar представили предмет наследия
Автор фото: фирма-производитель

Английская марка отмечает 60-летие модели Jaguar E-Type. В честь знаменательного события компания решила выпустить на рынок партию из 12 отреставрированных машин -  по шесть купе и шесть родстеров

Оба автомобиля являются точной копией тех машин, которые были представлены на автосалоне в Женеве. Родстер и купе полностью повторяют исходники вплоть до цвета кузова и материалов отделки. Кроме того, в салоне каждого из спорткаров нанесена уникальная фраза сооснователя марки сэра Уильяма Лайонса, произнесённые перед премьерой.

В купе нанесена следующая фраза: «I thought you’d never get here». Именно со словами «не думал, что доберешься» Лайонс встретил сотрудника, который перегонял автомобиль из Англии в Швейцарию. Здесь случился курьез – водитель приехал на автосалон буквально за несколько минут до его открытия.  Родстер красуется уже другой цитатой: «Drop everything and bring the open top E-Type over». Изначально, планировалось показать лишь купе, но оно вызвало такой бешенный ажиотаж, что Лайонс понял необходимость демонстрации и родстера. Дабы на стенде стояли две машины сразу, топ-менеджер дал срочное распоряжение пригнать родстер на салон.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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