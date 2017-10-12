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12 окт 2017

FCA отозвал из регулирующих органов данные о новом турбомоторе

FCA отозвал из регулирующих органов данные о новом турбомоторе

Коцнерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отозвал из Североамериканской администрации по безопасности дорожного движения (NHTSA) данные о двигателях для нового поколения Jeep Wrangler.

Первоначально общественность взбудоражили данные направленные концерном в регулирующий орган. В них для Jeep Weangler был заявлен загадочный 2-литровый турбомотор мощностью… 368 л.с. Помимо него значится и хорошо известный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 285 л.с.

В самом FCA сразу отказались от каких либо комментариев, но сейчас стало известно, что концерн отозвал данные и предоставил новые, в которых в графе мощность для 2-литрового турбомотора мощность и вовсе не указана (NR — Not Realized).

С одной стороны в мировом автопроме есть примеры, когда с двигателя такой кубатуры снимали более 350 л.с. Например, это хот-хэтч Mercedes-AMG A45. Спецверсия Mitsubishi Lancer Evo X FQ-400 MR и вовсе имела 2-литровый мотор мощностью 440 л.с. Однако одно дело экстремальная «зажигалка» и другое — тяжелый внедорожник. Многие поспешили объяснить все банальной опечаткой: якобы вместо «3» должна была быть цифра «2». Но тогда получается, что «турбочетверка» имеет такую же мощность, что и атмосферный двигатель, а значит теряется весь смысл иметь в гамме два таких мотора одновременно. Так что остается только ждать премьеры нового Jeep Wrangler, чтобы точно понять, какой мощности у него двигатель.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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