Kia готовится к премьере минивэна на базе нового Sorento

Компания Kia готовится к премьере нового семейства минивэнов Carnival, известных на североамериканском рынке под именем Sedona

После смены поколений Kia Carnival отличится новым дизайном экстерьера: от сдержанного образа откажутся в пользу концепции «маска тигра», так что «фишкой» однообъёмника станут диодные дневные ходовые огни, «вплетённые» в радиаторную решётку, площадь воздухозаборников увеличится, а фары, напротив, станут меньше.

Одним из преимуществ минивэна Kia может стать вариативность силовых агрегатов: в зависимости от рынка сбыта под капотом Carnival наверняка появятся бензиновый 2,5-литровый 281-сильный (421 Нм) турбомотор, 2,2-литровый 202-сильный (440 Нм) дизель, а также умеренная гибридная силовая установка общей мощностью 230 лошадиных сил (350 Нм) на основе «турбочетвёрки» 1.6 и 60-сильного электродвигателя. Опционально однообъёмник оснастят полным приводом.