Похоже, что компания Kia решила пойти в премиальный сегмент. После великолепного фастбэка Stinger в линейке корейского производителя появится еще и спортуниверсал с кузовом shooting brake, а также еще один кроссовер.

Обе новые модели будут относиться к семейству автомобилей гольф-класса cee’d. Его новое поколение дебютирует в следующем году и, скорее всего, в начале корейцы покажут хэтчбек. Новый кроссовер займет нишу между субкомпактным Kia Stonic и более крупным Sportage. Но на самом деле речь идет об универсале с увеличенным клиренсом, полным приводом и защитным пластиковым обвесом: прототипы следующего поколения cee'd в таком варианте уже попадали в объективы фотошпионов.

С универсалом shooting brake вообще все прозрачно: его сделают по мотивам концепта Proceed, который компания показывала в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Несмотря на то, что концепт привезли в качестве шоу-кара, демонстрировавшего новое стилистическое направление компании, реакции публики была настолько бурной, что в Kia приняли решение запустить в серию и этот вариант. Конкурент у Kia Proceed будет, по сути, один — Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

А вот трехдверки pro’ceed в новом поколении скорее всего не будет — этот сегмент постоянно сокращается, поэтому все больше производителей отказываются от трехдверных вариантов хэтбчеков гольф-класса.