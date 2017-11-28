Автомобильный портал Motorpage
28 ноя 2017

Kia подтвердила создание спортуниверсала cee’d

Kia подтвердила создание спортуниверсала cee’d
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что компания Kia решила пойти в премиальный сегмент. После великолепного фастбэка Stinger в линейке корейского производителя появится еще и спортуниверсал с кузовом shooting brake, а также еще один кроссовер.

Обе новые модели будут относиться к семейству автомобилей гольф-класса cee’d. Его новое поколение дебютирует в следующем году и, скорее всего, в начале корейцы покажут хэтчбек. Новый кроссовер займет нишу между субкомпактным Kia Stonic и более крупным Sportage. Но на самом деле речь идет об универсале с увеличенным клиренсом, полным приводом и защитным пластиковым обвесом: прототипы следующего поколения cee'd в таком варианте уже попадали в объективы фотошпионов.

С универсалом shooting brake вообще все прозрачно: его сделают по мотивам концепта Proceed, который компания показывала в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Несмотря на то, что концепт привезли в качестве шоу-кара, демонстрировавшего новое стилистическое направление компании, реакции публики была настолько бурной, что в Kia приняли решение запустить в серию и этот вариант. Конкурент у Kia Proceed будет, по сути, один — Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

А вот трехдверки pro’ceed в новом поколении скорее всего не будет — этот сегмент постоянно сокращается, поэтому все больше производителей отказываются от трехдверных вариантов хэтбчеков гольф-класса.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Autocar

Комментарии к новости

Последние новости

...
Kia Proceed

Kia рассекретила новый концепт

07 сентября 2017
Kia

Kia намекнула на новый cee’d концептом

30 августа 2017

KIA cee’d нового поколения встал на конвейер в Калининграде

14 октября 2015
Kia Ceed 2016

Обновленный KIA cee’d приедет в Россию в ближайшие месяцы

14 сентября 2015
Kia Ceed 2016

Kia обновила компактный хэтч cee’d

01 сентября 2015
Kia cee’d

С конвейера завода Kia Motors в Словакии сошел миллионный экземпляр cee’d

27 мая 2015

 Новости KIA Cee'd

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Juke - nissan juke 2017 маленький защитник Тест драйв
27 ноября 2017

Nissan Juke
"Маленький защитник"
Mitsubishi ASX - mitsubishi asx 2017 скромное обаяние
Тест драйв
24 ноября 2017

Mitsubishi ASX
"Скромное обаяние"
Audi A6 - audi a6 2015 ума палата
Тест драйв
22 ноября 2017

Audi A6
"Ума палата"
Lexus GX, Land Rover Discovery - сравнительный тест land rover discovery 2017 и lexus gx: последние герои
Сравнительный тест
15 ноября 2017

Lexus GX, Land Rover Discovery
"Последние герои"

Написано новостей:

2 0 2 1 4