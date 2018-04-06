После того как Kia Rio сменил поколения и подорожал казалось интерес к этой модели снизится. Но в отличие от соплатформенного Hyundai Solaris, который продолжает терять покупателей, Rio пользуется уверенным спросом.

Вот и по итогам марта он остался в «желтой майке лидера»: было продано 9809 автомобилей (+17%). Седану и универсалу Lada Vesta не хватило совсем немного, ее результат 9181 машин (+52%). Замыкает тройку еще одна Lada, Granta с результатом в 8381 автомобиль (+7,2%).

В первый месяц весны Hyundai Solaris удалось немного выправить ситуацию, он остался на четвертом месте (+2,7%), но по итогам первых трех месяцев он пропустил вперед кроссовер Hyundai Creta, который в марте разошелся тиражом в 5994 автомобилей показав 27-процентный рост.

За пределами пятерки оказались Volkswagen Polo (4425 автомобиля, +11,3%), Renault Duster (4101 автомобиль, +16,7%), Lada Largus (3569 автомобиля, +90%), Renault Kaptur (3240 автомобиля, +22,3%) и Renault Logan (3200 автомобилей, +20%).

В Топ-25 не все модели в марте показали рост продаж. Упал спрос на Toyota RAV4, Lada XRAY, Chevrolet Niva, Toyota Camry, Lada 4x4, Kia Sportage, Datsun on-DO, Lada Kalina и Nissan X-Trail.

