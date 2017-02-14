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14 фев 2017

Kia обозначила ориентировочную дату начала продаж нового Rio в РФ

Kia обозначила ориентировочную дату начала продаж нового Rio в РФ
Автор фото: неткаршоу.ком

Южнокорейская компания Kia назвала ориентировочную дату выхода на российский рынок нового поколения своего бестселлера – хэтчбека Rio.

Спустя пять месяцев после Международного автосалона в Париже, где состоялся первый публичный показ нового поколения модели Kia Rio, южнокорейский автопроизводитель назвал дату появления своего самого популярного автомобиля в России. По словам официальных представителей компании, продажи новинки в нашей стране стартуют в III-ем квартале текущего года. Выпускаться же хэтчбеки для российского рынка будут на мощностях автомобилестроительного предприятия в Санкт-Петербурге.

Интересно, что на европейском и многих других рынках новая генерация Rio должна появится намного раньше – в течение I-ого квартала 2017 года, а собирать автомобили для импорта в ЕС будут на родине в городе Сохари. Такая задержка связана с тем, что в Европу и Россию будут поставляться совершенно разные автомобили, и дело здесь не только в системе ЭРА-ГЛОНАСС. Технические детали российской версии пока не разглашаются, однако многие эксперты полагают, что Kia Rio для российского рынка будет построена на основе популярного в КНР седана Kia K2, в конструкции которого используется та же платформа, что и в конструкции Hyundai Verna.

Ожидается, что российская версия Rio получит ряд чисто косметических изменений – новый комплект бамперов, иной форм-фактор противотуманных фар, другая радиаторная решетка и т.д.. Габаритные размеры российской новинки будут отличаться от таковых у европейской в большую сторону. Как минимум, автомобиль станет несколько длиннее.

А в моторную гамму, вместо литрового турбированного двигателя с системой непосредственного впрыска топлива, войдет базовый 1,4-литровый агрегат с отдачей около 100 л.с. и 1,6-литровый мотор мощностью 123 л.с. для более продвинутых комплектаций.

Напомним, что Kia Rio является одним из самых популярных автомобилей на российском рынке. Так, по итогам прошлого месяца на ней остановили свой выбор 5 693 клиента компании (1-ое место в рейтинге), а за весь прошлый год было продано 87 662 экземпляра этой модели.

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При написании новости использовалась информация:
Autonews, АвтоВести, Автостат

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