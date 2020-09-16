Новый KIA Sorento получит на российском рынке мотор V6

Кроссовер Kia Sorento нового поколения приедет в нашу страну с двумя моторами: 2,5-литровым атмосферным бензиновым с распределенным впрыском мощностью 180 л.с. и 2,2-литровым турбодизелем на 199 л.с. Теперь для автомобиля сертифицирован третий ДВС — 3,5-литровый атмосферный V6

Как сообщается в ОТТС, V6 выдает 249 л.с. мощности и 331 Нм крутящего момента. Производитель разрешает заправлять его бензином с октановым числом от 92. Примечательно, что и трансмиссия для V6 тоже используется иная - 8-ступенчатая классическая АКП с гидротрансформатором. Хотя сама по себе она не нова: такая коробка появилась на предыдущем Sorento после рестайлинга.

Автомобиль построен на платформе Hyundai-Kia N3, на которую также опираются Hyundai Sonata и Santa Fe последних генераций и Kia K5 (преемник Оптимы). Она позволила добиться максимально полезной вместимости, делая Sorento одним из самых просторных в своем классе кроссоверов, доступных в том числе и в семиместном исполнении. В России продажи нового Sorento начнутся в четвертом квартале текущего года.