Автомобильный портал Motorpage
2 апр 2018

Kia представила дешевый Sportage

Kia представила дешевый Sportage
Автор фото: фирма-производитель

Не смущайтесь, перед вами именно Kia Sportage, правда, исключительно для китайского рынка. Тот Sportage, который известен нам, продается в Поднебесной под именем KX5, а вот имя собственное имеет более простая модель.

Чтобы не возникло путаницы между моделями, имя Sportage в Китае было сохранено за старой моделью третьего поколения образца 2010. Ее-то китайцы и обновили. Платформа осталась прежней, об этом говорит длина колесной базы (2640 мм), но все внешние кузовные панели были заменены на новые.

Впрочем, машина все равно выглядит выходцем из прошлого: простые формы, прямые линии, плоские элементы. И обилие хрома: в Китае Kia Sportage позиционируется в качестве модели для людей в возрасте, серьезных и семейных. Единственное, что роднит кроссовер с современными глобальными моделями Kia: четырехглазые противотуманные фары в стиле «кубики льда».

Интерьер у машины тоже сплошь из прямых линий, но вверху центральной консоли размещен отдельно стоящий экран мультимедийной системы (7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации). Именно такой при рестайлинге получит и глобальная версия Sportage.

Машина доступна с безальтернативным 2-литровым двигателем мощностью 161 л.с. В качестве трансмиссии предлагается либо 6-ступенчатая «механика», либо 6-диапазонный «автомат». Привод — исключительно передний.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Kia

Комментарии к новости

Последние новости

...

Kia вывела на российский рынок три новые бюджетные комплектации кроссовера Sportage

15 августа 2016
Kia Sportage 2016

Kia назвала стоимость нового Sportage

14 марта 2016
Kia Sportage 2016

Kia начнет продажи нового поколения Sportage в России с 1 апреля

01 марта 2016
Kia Sportage 2014

Kia Sportage нового поколения дебютирует во Франкфурте

28 апреля 2015
Kia Sportage

Kia Sportage нового поколения уже проходит тесты

26 января 2015
Kia Sportage 2014

На российском рынке появился обновленный кроссовер Kia Sportage

01 апреля 2014

 Новости KIA Sportage

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Velar - высокие технологии range rover velar 2017 Тест драйв
30 марта 2018

Land Rover Range Rover Velar
"Высокие технологии Range Rover Velar"
BMW 6 series - bmw 6-series gran turismo 2018 gt и немного нервно
Тест драйв
30 марта 2018

BMW 6 series
"GT и немного нервно"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»
Тест драйв
28 марта 2018

Haval H6 Coupe
"Haval H6 Coupe ломает представление о «китайцах» как о «бюджетниках»"
Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3 - сравнительный тест. mercedes-benz glc отбивает атаку конкурентов: audi q5 и bmw x3
Сравнительный тест
13 марта 2018

Mercedes-Benz GLC , Audi Q5, BMW X3
"Mercedes-Benz GLC отбивает атаку конкурентов: Audi Q5 и BMW X3"

Написано новостей:

2 0 9 5 1