Не смущайтесь, перед вами именно Kia Sportage, правда, исключительно для китайского рынка. Тот Sportage, который известен нам, продается в Поднебесной под именем KX5, а вот имя собственное имеет более простая модель.

Чтобы не возникло путаницы между моделями, имя Sportage в Китае было сохранено за старой моделью третьего поколения образца 2010. Ее-то китайцы и обновили. Платформа осталась прежней, об этом говорит длина колесной базы (2640 мм), но все внешние кузовные панели были заменены на новые.

Впрочем, машина все равно выглядит выходцем из прошлого: простые формы, прямые линии, плоские элементы. И обилие хрома: в Китае Kia Sportage позиционируется в качестве модели для людей в возрасте, серьезных и семейных. Единственное, что роднит кроссовер с современными глобальными моделями Kia: четырехглазые противотуманные фары в стиле «кубики льда».

Интерьер у машины тоже сплошь из прямых линий, но вверху центральной консоли размещен отдельно стоящий экран мультимедийной системы (7 или 8 дюймов в зависимости от комплектации). Именно такой при рестайлинге получит и глобальная версия Sportage.

Машина доступна с безальтернативным 2-литровым двигателем мощностью 161 л.с. В качестве трансмиссии предлагается либо 6-ступенчатая «механика», либо 6-диапазонный «автомат». Привод — исключительно передний.

