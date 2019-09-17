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17 сен 2019

Kia Sportage лишится дизеля

Kia Sportage лишится дизеля
Автор фото: фирма-производитель

Со следующего года на нашем рынке прекращаются продажи дизельных версий Kia Sportage. Сообщается, что  такая модификация практически не пользуется спросом

Возможно, потребителей отпугивает цена, так как стоимость автомобиля в таком исполнении уже перешагивает отметку в два миллиона. Зато такой кроссовер оборудован полным приводом и автоматом. К слову о приводе, сообщается, что 54 процентов проданных кроссоверов укомплектованы системой полного привода и 46 процентов – с приводом на передние колеса.

Если же говорить о предпочтении клиентов в выборе трансмиссии, то наиболее востребованной коробкой является  автомат, на него пришлось 85 процентов от всего количества проданных автомобилей. Напомним, что в планах компании на 2020 год – запуск двух новинок в России. Это компактный кроссовер Seltos и внедорожник Mohave

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