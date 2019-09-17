Kia Sportage лишится дизеля

Со следующего года на нашем рынке прекращаются продажи дизельных версий Kia Sportage. Сообщается, что такая модификация практически не пользуется спросом

Возможно, потребителей отпугивает цена, так как стоимость автомобиля в таком исполнении уже перешагивает отметку в два миллиона. Зато такой кроссовер оборудован полным приводом и автоматом. К слову о приводе, сообщается, что 54 процентов проданных кроссоверов укомплектованы системой полного привода и 46 процентов – с приводом на передние колеса.

Если же говорить о предпочтении клиентов в выборе трансмиссии, то наиболее востребованной коробкой является автомат, на него пришлось 85 процентов от всего количества проданных автомобилей. Напомним, что в планах компании на 2020 год – запуск двух новинок в России. Это компактный кроссовер Seltos и внедорожник Mohave.