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26 июн 2019

KIA возглавляет рейтинг качества новых автомобилей J.D. Power среди массовых брендов

KIA возглавляет рейтинг качества новых автомобилей J.D. Power среди массовых брендов
Автор фото: фирма-производитель

В США опубликованы результаты исследования качества новых автомобилей J.D. Power Initial Quality Study (IQS) за 2019 год. KIA пятый год подряд возглавляет этот авторитетный рейтинг среди всех брендов массового сегмента

Владельцы автомобилей KIA в США отметили наименьшее среди всех массовых марок число обращений по вопросам качества в течение первых 90 дней после приобретения. За минувший год показатели качества продукции марки улучшились на 2 пункта и составили 70 случаев обращения по вопросам качества на 100 автомобилей. Средний показатель среди всех автомобильных брендов, включая премиальные, составляет 93 неисправности на 100 автомобилей.

Значительную роль в успехе марки сыграли четыре модели, возглавившие рейтинг в своих сегментах и вошедшие в первую десятку абсолютного рейтинга по автомобильной индустрии – такого результата не удалось добиться больше ни одному бренду. Компактная модель Rio признана лучшей в сегменте «малые автомобили», седан Forte (на ряде рынков представленный как Cerato или К3) – в сегменте «компактные автомобили», Sportage – в сегменте «компактные кроссоверы», а Sedona (на ряде рынков представленный как Carnival) – в сегменте «Минивэны».

«Даже один раз оказаться лучшими среди всех марок массового сегмента в рейтинге качества J.D. Power Initial Quality Study – это большая честь. А тот факт, что KIA занимает в нем лидирующую позицию уже пять лет подряд – это безусловное подтверждение тех усилий, которые наша марка неустанно прилагает в отношении повышения качества продукции и степени удовлетворенности клиентов, - прокомментировал итоги исследования операционный директор и исполнительный вице-президент KIA Motors America Майкл Коул (Michael Cole).

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Kia

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