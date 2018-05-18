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18 май 2018

Обновленный Kia Sportage: первое фото

Обновленный Kia Sportage: первое фото

Нынешнее поколение Kia Sportage находится на рынке уже достаточно для того, чтобы провести плановый рестайлинг в середине жизненного цикла данной версии.

В сети появилась первая фотография кроссовера, причем на ней он лишен какого либо камуфляжа, так что можно с уверенностью сказать, какие изменения ждут модель. У Kia Sportage изменится форма радиаторной решетки, появятся новые фары, причем они полностью светодиодные, поменяют форму бамперы. У задних фонарей изменится графика.

Фотографий интерьера нет, но и там не стоит ждать революционных изменений. Самым видимым, вероятно, станет появление новой мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Технических подробностей о модели пока нет. Известно лишь, что Sportage станет первой моделью Kia, которая получит «мягкую» гибридную силовую установку на основе турбодизеля, небольшого электромотора мощностью 10 кВт и батареи емкостью 0,46 килловат-час.

Электромотор установлен непосредственно на двигателе внутреннего сгорания и соединяется с коленвалом при помощи зубчатого ремня. При ускорениях он помогает турбодизелю, а при торможениях переключается в режим генератора и накапливает энергию. Также, если батарея полностью заряжена, ДВС может отключаться на ходу при замедлении, а при нажатии на педаль газа он вновь включается. «Мягкий» гибрид Kia, как и у большинства других автопроизводителей, имеет 48-вольтовую электросистему.

Вероятнее всего обновленный Kia Sportage будет представлен осенью на автосалоне в Париже

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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