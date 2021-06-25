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25 июн 2021

Раскрыты характеристики нового Kia Sportage

Раскрыты характеристики нового Kia Sportage
Автор фото: фирма-производитель

В сети рассекретили технические характеристики кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Мировые продажи которого планируют запустить в конце июля

По информации корейского издания Korean Car Blog, новенький Sportage получит бензиновый турбо-мотор 1.6 на 180 лошадиных сил. Будет в гамме моторов и гибрид. Она состоит из ровно такого же турбо-мотора и электрической надстройки. Мощность такой силовой установки составит 230 лошадиных сил.

Что касается дизайна, то он секретом не является. Автомобиль одновременно похож и на старший Sorento, и новый электрокар EV6. То есть у нас здесь в наличии и бумеранговидная светодиодная оптика, и новая радиаторная решетка. Напомним, что в России на данный момент В России на данный момент продается нынешний Kia Sportage, Кроссовер предлагается с бензиновыми моторами рабочим объемом 2,0 и 2,4 л, мощностью 150 и 184 л. с. соответственно. Доедет ли новый Sportage до нашего рынка - неизвестно.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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