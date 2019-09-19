В России продан 100-тысячный кроссовер KIA Sportage

Важно заметить, что речь идет о продажах автомобилей четвертого поколения. Всего же в России продано более 260 000 кроссоверов Sportage

Компания KIA Motors Russia & CIS сообщает, что в сентябре 2019 в России нашел своего покупателя стотысячный кроссовер KIA Sportage четвертого поколения. Модель Sportage, являющаяся бестселлером KIA в мире, официально представлена в Российской Федерации с 2010 года и снискала заслуженную популярность. Общий объем продаж этого кроссовера на российском рынке уже превысил 260 000 единиц. Наиболее значительными на данный момент являются продажи Sportage третьего поколения, нашедшего в России в общей сложности 152 356 клиентов за 7 лет.

Между тем, в компании уверены, что нынешнему четвертому поколению удастся превзойти показатели предшественника. Сообщается, что нынешний стотысячный рубеж преодолен, когда модель находится в середине своего рыночного цикла и на пике популярности, спрос на нее продолжает расти. Отметим, что KIA Sportage уверенно сохраняет лидирующие позиции по объемам продаж среди всех моделей марки в мире.