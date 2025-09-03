Автомобильный портал Motorpage
3 сен 2025

Бензиновый кроссовер Kia Stonic после обновления стал похож на электрокар

Корейская компания Kia представила рестайлинг субкомпактного кроссовера Stonic. Автомобиль значительно преобразился и теперь выглядит как часть линейки EV

Кроссовер получил спереди и сзади узкие L-образные светодиодные фары как у EV3 и EV9, а также массивные бампера (у версии GT-Line на бамперах есть алюминиевая вставка). Вдобавок к этому автомобиль получил новый дизайн колесных дисков. Длина кузова увеличилась до 4165 мм (+65 мм). В салоне изменений еще больше. Перед водителем установлена цифровая панель с двумя 12,3-дюймовыми экранами, а управление климат-контролем теперь осуществляется через центральный тачскрин. Также появились подсветка, USB-C и беспроводная зарядка. Набор систем помощи водителю тоже обновили. Теперь доступны Smart Cruise Control с навигацией, Highway Driving Assist и контроль слепых зон.

Stonic оснащен прежним 1,0-литровым турбомотором T-GDI мощностью 99 или 113 л.с. в зависимости от комплектации. В паре с двигателем может работать «механика» или 7-ступенчатый «робот».

