Kia EV4 GT готовится стать новым электрическим спорткаром марки

Компания Kia опубликовала изображения замаскированного прототипа EV4 GT что подтверждает скорый дебют самой мощной версии компактного электрокроссовера

Внешне новинку от стандартного EV4 можно отличить по оригинальным колесным дискам и кислотно-зеленым тормозным суппортам. Подвеска вероятно станет ниже чем у обычной версии хотя официального подтверждения пока нет. Внутри появятся сиденья с развитой боковой поддержкой, зеленые акценты в отделки интерьера и иная графика приборной панели, которая активируется при динамичном режиме езды.

Данных о силовой установке компания пока не раскрывает. Напомним, что стандартная версия оснащена электромотором мощностью 204 л.с. Также предполагается что GT-версия получит батарею емкостью 81,4 кВт*ч и полный привод.