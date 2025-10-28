Автомобильный портал Motorpage
28 окт 2025

Kia EV4 GT готовится стать новым электрическим спорткаром марки

Kia EV4 GT готовится стать новым электрическим спорткаром марки
Автор фото: фирма-производитель

Компания Kia опубликовала изображения замаскированного прототипа EV4 GT что подтверждает скорый дебют самой мощной версии компактного электрокроссовера

Внешне новинку от стандартного EV4 можно отличить по оригинальным колесным дискам и кислотно-зеленым тормозным суппортам. Подвеска вероятно станет ниже чем у обычной версии хотя официального подтверждения пока нет. Внутри появятся сиденья с развитой боковой поддержкой, зеленые акценты в отделки интерьера и иная графика приборной панели, которая активируется при динамичном режиме езды.

Данных о силовой установке компания пока не раскрывает. Напомним, что стандартная версия оснащена электромотором мощностью 204 л.с. Также предполагается что GT-версия получит батарею емкостью 81,4 кВт*ч и полный привод.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

