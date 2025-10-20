Kia готовит новый электрический автомобиль

Компания Kia анонсировала новую электрическую модель, известную под внутренним обозначением CB. Производство автомобиля стартует на втором заводе компании в Хвасоне к 2030 году

Новый CB находится на ранней стадии разработки, и пока неизвестно, к какому сегменту он будет принадлежать. По данным корейских СМИ, модель может оказаться как доступным компактным EV1, так и более крупным кроссовером уровня EV7 или EV8. Напомним, что электрическая линейка бренда на данный момент состоит из моделей EV3, EV4, EV5, EV6 и флагманский EV9.

Помимо CB компания разрабатывает новый электрический фургон PV7, который должен выйти на рынок в 2027 году.