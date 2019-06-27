Kia представила новый кроссовер XCeed

Новый кроссовер на базе Kia Ceed третьего поколения получил 184-миллиметровый дорожный просвет, полностью цифровую приборную панель и 204-сильный турбомотор

От других представителей нынешнего семейства Kia Ceed новинка отличается совершенно другой передней частью кузова с измененными головными фарами, радиаторной решеткой иной формы, а также другим бампером. По сравнению со стандартным хэтчбеком длина кроссовера выросла на 85 мм (до 4935 мм), ширина — на 26 мм (до 1826 мм), а высота — на 43 мм (до 1490 миллиметров). Дорожный просвет новинки составил 184 мм, что на 42 мм больше клиренса обычной пятидверки.

Kia XCeed разделил моторную гамму двигателей с обычным хэтчбеком, в линейку которого в Европе входит наддувный трехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1 литр и мощностью 120 л. с., а также наддувная 1,4-литровая «четверка», выдающая 140 лошадиных сил. Кроме того, доступен наддувный агрегат объемом 1,6 л от Ceed GT и ProCeed GT, который развивает 204 силы и 265 Н•м крутящего момента. Любопытно, что в моторную линейку входят и дизельные агрегаты, а именно: 1,6-литровые моторы мощностью 115 сил (280 Н•м) и 136 сил (320 Н•м).