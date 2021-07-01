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1 июл 2021

Когда в Россию приедет новый Kia Sportage?

Когда в Россию приедет новый Kia Sportage?
Автор фото: фирма-производитель

Новое поколение популярного кроссовера было представлено миру в начале лета текущего года. Ждать ли его на российском рынке?

Да, определенно ждать и, сравнительно, в скором времени. Как сообщает портал Авто.ру, автомобиль приедет к нам в начале следующего года.  А что изменилось в модели с пришествием нового поколения? Да практически все. Во-первых, кардинально изменился дизайн. Во-вторых, у Sportage появилась версия X-Line, которая отличается обвесом из неокрашенного пластика, иными бамперами и более крупными рейлингами на крыше.

Что касается силовых установок, то на домашнем рынке автомобиль предлагается с бензиновым турбо-мотором 1.6 и гибридом на основе данного же двигателя. Мощность силовой установки в первом случае составляет 180 лошадиных сил, а во втором – 230.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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