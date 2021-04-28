Новый Kia Sportage дебютирует этим летом

Корейские автомобильные СМИ поделились некоторыми подробностями относительно нового Kia Sportage

Да, новый Sportage дебютирует уже в июне этого года. Известно, что машину построят на одеой платформе с Hyundai Tucson. Есть информация и по двигателям- моторная гамма будет состоять из бензинового атмосферника объемом в 2.5 литра, двухлитрового дизеля и гибрида на базе мотора 1.6. Что касается мощности, то на данный момент известны лишь показатели гибрида - 232 лошадиные силы.

Теперь поговорим про внешность. Уже объявлено, что кроссовер глобально не будет отличаться от предшественника, однако, некоторые детали вроде сложной графики передней и задней оптики, а также бумерангообразных дневных ходовых огней, существенно освежат облик кроссовера.Также сообщается, что кроссовер получит обширный комплекс систем безопасности, однако какие именно электронные помощники войдут в него, не сообщается.