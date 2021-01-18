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18 янв 2021

В Россию приехал Kia Sportage Black Edition

В Россию приехал Kia Sportage Black Edition
Автор фото: фирма-производитель

Корейский производитель анонсировал продажи особой версии популярного кроссовера Kia Sportage. Автомобиль будет выделяться не только дизайном.

К сожалению, подробности в Kia раскроют только первого февраля. Пока что нас лишь потчуют лишь заявлениями о том, что машина будет предлагать широкий набор продвинутых опций комфорта и безопасности. Странно, почему производитель решил поиграть в секретность, если учитывать, что мировые продажи данной версии были запущены еще в декабре прошлого года. Возможно, нас ожидают какие-либо персональные отличия.

Зато с точки зрения дизайна секретов нет. Кроссовер получил решетку радиатора в новой отделке и в черном глянцевом обрамлении, черные накладки оригинального дизайна на передний и задний бамперы, черные боковые молдинги и рейлинги на крыше в черном цвете. Ручки дверей у автомобилей специальной серии окрашены в цвет кузова. Помимо этого, Sportage Black Edition отличается затемненными эмблемами Kia.

 

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