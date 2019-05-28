Внедорожный Ceed: срыв покровов

Зарубежные СМИ опубликовали первые изображения нового компактного кроссовера Kia XCeed, мировая премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте осенью 2019 года

Стоит отметить, что до этого момента по сети уже «гуляли» изображения новинки, однако в большинстве своем это были шпионские фотографии, где автомобиль целиком или частично находился под камуфляжем. Недавно нидерландское издание Auto Week опубликовало очередную порцию фотографий, и на них автомобиль представлен во всей красе.

Судя по изображению, новый кроссовер отличается низким силуэтом, узкими фарами и фонарями, спойлером, рейлингами на крыше, широкими колесными арками, а также высоким дорожным просветом. Отмечается, что автомобиль построен на базе модели Kia Ceed третьего поколения. По двигателям пока нет никакой официальной информации, правда, есть предположение, что новинка получит линейку бензиновых и дизельных моторов мощностью от 115 до 200 л.с.