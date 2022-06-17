АвтоВАЗ не сможет выпустить обновленную Lada Vesta раньше 2023 года

АвтоВАЗ рассчитывает запустить производство обновлённой Lada Vesta на площадке в Ижевске только в начале 2023 года

К сожалению, представители отечественного автогиганта не сообщают причины задержки, вероятно она связана с нехваткой комплектующих. Стоит сказать, что даже саму модель рассекретили не до конца. Да, в феврале этого года состоялась презентация, но тогда журналистам показали лишь внешность автомобиля, ни интерьер, ни силовые агрегаты не были раскрыты.

Еще более туманные перспективы образовались с моделью Lada Largus - сейчас требуется локализация всех компонентов платформы B0, на что, собственно, требуется очень много времени.