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17 июн 2022

АвтоВАЗ не сможет выпустить обновленную Lada Vesta раньше 2023 года

АвтоВАЗ не сможет выпустить обновленную Lada Vesta раньше 2023 года

АвтоВАЗ рассчитывает запустить производство обновлённой Lada Vesta на площадке в Ижевске только в начале 2023 года

К сожалению, представители отечественного автогиганта не сообщают причины задержки, вероятно она связана с нехваткой комплектующих. Стоит сказать, что даже саму модель рассекретили не до конца. Да, в феврале этого года состоялась презентация, но тогда журналистам показали лишь внешность автомобиля, ни интерьер, ни силовые агрегаты не были раскрыты.

Еще более туманные перспективы образовались с моделью Lada Largus - сейчас требуется локализация всех компонентов платформы B0, на что, собственно, требуется очень много времени.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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