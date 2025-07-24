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24 июл 2025

АвтоВАЗ объяснил, почему у новой Lada Iskra на деталях стоят логотипы Renault

АвтоВАЗ объяснил, почему у новой Lada Iskra на деталях стоят логотипы Renault

Внимательные автолюбители и блогеры, изучившие серийную Lada Iskra, обратили внимание на некоторые комплектующие, где можно было увидеть маркировку Renault. Это вызвало вопросы, особенно на фоне стремления АвтоВАЗа подчеркнуть независимость от иностранных брендов. Однако на предприятии быстро дали официальное разъяснение.

В АвтоВАЗ объяснили, что разработка Iskra стартовала еще в период, когда Renault оставалась акционером компании. Тогда же были заказаны часть пресс-форм и оснастки для производства. В АвтоВАЗ подчеркнули, что менять их ради смены логотипа было бы экономически нецелесообразно.

Несмотря на следы былого сотрудничества, АвтоВАЗ уверяет, что более 90% компонентов новой модели производятся в России и поставляются отечественными компаниями. Тем не менее, без иностранных элементов все же не обошлось. В частности, водительская подушка безопасности изготовлена в Китае, а пассажирская в Японии.

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