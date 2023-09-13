АвтоВАЗ сообщил о скором появлении Lada X-Cross 5 в дилерских центрах

Стало известно, что первые поставки кроссоверов Lada X-Cross 5 в дилерские центры произойдут до конца текущего года

Lada X-Cross 5 является перелицованной версией китайского кроссовера FAW Bestune T7. Производство данной модели было налажено на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Стоимость автомобиля пока не разглашается. Напомним, что Bestune T7, который официально представлен на российском рынке, оценивается от 2 170 000 рублей. Габариты Lada X-Cross 5 составляют: 4525/1845/1615 мм., а колесная база - 2700 мм. Ожидается что автомобиль будет представлен в двух комплектациях: Enjoy и Techno.

На данный момент нет точной информации о технических характеристиках X-Cross 5. Известно, что автомобиль получит китайский 1,5-литровый бензиновый агрегат и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. К слову, Bestune T7 оснащается такой же 1,5-литровой «турбочетверкой» мощностью 160 л.с. и 258 Нм крутящего момента. Привод исключительно передний.