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7 мар 2023

Lada Sport готовится представить несколько новых прототипов

Lada Sport готовится представить несколько новых прототипов

АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии спортивных моделей, которые должны пополнить серийную линейку Lada. Речь идет о моделях Vesta Sport и Granta Sport

Что касается Vesta Sport, то ее, наконец, построили в кузове «универсал». Технические характеристики будущей новинки пока не названы: вероятнее всего, «заряженная» Vesta NG сохранит 145-сильную версию 1,8-литрового двигателя, производство которого АвтоВАЗ рассчитывает восстановить в скором времени.  Есть интересная деталь, которую сообщают инсайдеры, в качестве коробки передач будет использован некий 6-ступенчатый агрегат производства КНР.

Если говорить о Granta, то здесь информации еще меньше.  На сегодняшний день в качестве некоего «заряженного снаряда» у семейства «Гранта» выступает модель Drive Active, в распоряжении которой находятся стандартные агрегаты, но перенастроенная подвеска. Вернемся к Granta Sport. Ее построят в кузове лифтбэк, более мощный мотор такой машине также будет положен.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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