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14 ноя 2023

Lada X-Cross под угрозой? Как санкции повлияют на сотрудничество АвтоВАЗ и FAW?

Lada X-Cross под угрозой? Как санкции повлияют на сотрудничество АвтоВАЗ и FAW?

После того, как США ввела в санкционный список российскую компанию АвтоВАЗ, сотрудничество с китайским концерном FAW по производству новой модели Lada X-Cross стало под угрозой

Напомним, что данная модель является перелицованной версией FAW Bestune T77. Сборка автомобилей осуществляется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. На данный момент первая крупная партия автомобилей уже готова, но старт продаж постоянно откладывается в связи с невозможностью предоставления гарантии без поддержки китайского производителя. Пока неизвестно, как сложится судьба данной модели.

Lada X-Cross получил бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. Мощность - 160 л.с. Крутящий момент - 258 Нм. Двигатель стыкуется с 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

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