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9 фев 2023

Прототип Lada SW Sport в очередной раз заметили на испытаниях

Прототип Lada SW Sport в очередной раз заметили на испытаниях

Заряженный седан Lada Vesta Sport появился в модельной линейке отечественного концерна в тот момент, когда уже была представлена обычная Vesta, но в кузове «универсал». Поклонники марки сразу стали спрашивать руководство АвтоВАЗа на предмет разработки заряженного «универсала». Всех успокаивали, мол,  процесс идет и машину совсем скоро покажут.  К сожалению, этого пока так и не произошло

Да, товарных машин мы не видим, но по сети гуляют фотографии прототипов – недавно, например, появилась очередная порция снимков, правда, автомобиль там изображен в интересной конфигурации – с обвесом от версии Сross. Впрочем, спортивный характер машины сразу раскрывает сдвоенные патрубки выхлопной системы – такое решение применяется только на Vesta Sport.

Фотошпионам удалось запечатлеть и подкапотное пространство, где установлен форсированный 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью в 145 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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