Прототип Lada SW Sport в очередной раз заметили на испытаниях

Заряженный седан Lada Vesta Sport появился в модельной линейке отечественного концерна в тот момент, когда уже была представлена обычная Vesta, но в кузове «универсал». Поклонники марки сразу стали спрашивать руководство АвтоВАЗа на предмет разработки заряженного «универсала». Всех успокаивали, мол, процесс идет и машину совсем скоро покажут. К сожалению, этого пока так и не произошло

Да, товарных машин мы не видим, но по сети гуляют фотографии прототипов – недавно, например, появилась очередная порция снимков, правда, автомобиль там изображен в интересной конфигурации – с обвесом от версии Сross. Впрочем, спортивный характер машины сразу раскрывает сдвоенные патрубки выхлопной системы – такое решение применяется только на Vesta Sport.

Фотошпионам удалось запечатлеть и подкапотное пространство, где установлен форсированный 1,8-литровый двигатель ВАЗ-21179 мощностью в 145 лошадиных сил.