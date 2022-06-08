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8 июн 2022

Российские автомобили не останутся без ABS

Российские автомобили не останутся без ABS
Автор фото: фирма-производитель

Мы уже знаем о планах АвтоВАЗа выпускать автомобили упрощенных комплектаций, где будут отсутствовать некоторые полезные опции, вроде ABS. Отчасти, это происходит из-за прекращения сотрудничества с компанией Bosсh, которая и поставляла большинство электронных компонентов. Впрочем, новый партнер уже нашелся

Российские заводы нашли первые замены ключевым компонентам, ставшим недоступными из-за западных санкций. АвтоВАЗ и УАЗ начнут использовать блоки ABS китайских компаний Trinova и APG. Пока что, данная информация носит инсайдерский характер, но такой шаг выглядит логичным, так как у того же АвтоВАЗа есть модели, которые конструктивно нельзя не оснастить блоком ABS. Яркий пример тому - Lada Largus.

Сообщается, что сборка машин с китайской электроникой будет налажена в середине июля текущего года. О сроках поступления машин в продажу также ничего не известно.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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