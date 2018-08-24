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24 авг 2018

АвтоВАЗ показал салон самой крутой Lada Vesta

АвтоВАЗ показал салон самой крутой Lada Vesta
Автор фото: фирма-производитель

Одной из премьер Московского международного автосалона в этом году станет спорстседан Lada Vesta Sport. АвтоВАЗ рассекретил первые изображения интерьера этой машины

Как мы и предполагали, салон спортседана решен в черных тонах. Крыша и стойки выполнены в черном цвете, дефлекторы вентиляции получили отделку глянцевым лаком «рояльного» черного цвета. Шкалы основных приборов окрашены в красный цвет. В красный же окрашены вставки на передней панели и на дверных карманах. Также, часть декоративных вставок была заменена на пластиковые с отделкой «под карбон».

Стандартные передние сиденья уступили место спортивным с развитой боковой поддержкой, интегрированными подголовниками с вышитыми на них названиями спортверсии. Кроме того, на педалях и порогах появились алюминиевые накладки. Руль и рычаг механической коробки передач обшиты перфорированной «экокожей».

Технические характеристики спортседана до сих пор держатся в секрете. По неофициальной информации спортседан получит 1,8-литровый бензиновый двигатель, мощность которого усилиями спортивного отделения АвтоВАЗа довели до 145 л.с. Для Lada Vesta Sport будет предусмотрена исключительно 5-ступенчатая механическая коробка передач.

Экстерьер Lada Vesta Sport был раскрыт в июле этого года и внешне автомобиль ничем не отличается от концепта двухлетней давности. У него агрессивный аэродинамический обвес, заниженный дорожный просвет и увеличенные тормозные механизмы.
 

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При написании новости использовалась информация:
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