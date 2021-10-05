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5 окт 2021

Интерьер новой Lada Vesta раскрыли на фото

Интерьер новой Lada Vesta раскрыли на фото

В старших комплектациях автомобиль получит большой планшет мультимедийной системы, также будут позаимствованы несколько элементов от Renault Duster

Что мы подразумеваем под элементами от Duster – на фотографиях можно разглядеть блок климатической установки с регуляторами, в которые встроены дисплеи. Ровно такие же переключатели используются на уже упомянутом кроссовере. Если говорить о планшете, то он смотрится несколько чужеродно – он не встроен в консоль, а выступает над ней. Выглядит все это так, как будто Ipad прикрепили на обычный держатель  для телефона.

Впрочем, мы обязательно изучим весь автомобиль, как только его презентуют, вполне возможно, что вживую все будет выглядеть куда гармоничнее. К слову, по неофициальным данным автомобиль должен увидеть свет уже в начале следующего года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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