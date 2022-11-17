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17 ноя 2022

LADA Vesta останется без автомата в новом году

LADA Vesta останется без автомата в новом году
Автор фото: фирма-производитель

Из-за кризиса отечественное семейство Vesta осталось без автоматической коробки передач. К сожалению, в 2023 году завод продолжит выпуск машин лишь с механическими коробками передач

На сегодняшний день разработать свой собственный вариант АКПП для АвтоВАЗа дорого и нерентабельно, поэтому руководство находится в поиске партнера, который мог бы организовать поставки. Переговоры ведутся с китайской стороной. С большой долей вероятности, новая Веста получит или вариатор, или робот.

Президент АвтоВАЗа подтвердил также снижение годового плана производства на 2023 год до примерно 400 тысяч автомобилей — ранее озвучивалось число в 500 тысяч. Связано это с прогнозами низкого платёжеспособного спроса на российском авторынке.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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