LADA Vesta останется без автомата в новом году

Из-за кризиса отечественное семейство Vesta осталось без автоматической коробки передач. К сожалению, в 2023 году завод продолжит выпуск машин лишь с механическими коробками передач

На сегодняшний день разработать свой собственный вариант АКПП для АвтоВАЗа дорого и нерентабельно, поэтому руководство находится в поиске партнера, который мог бы организовать поставки. Переговоры ведутся с китайской стороной. С большой долей вероятности, новая Веста получит или вариатор, или робот.

Президент АвтоВАЗа подтвердил также снижение годового плана производства на 2023 год до примерно 400 тысяч автомобилей — ранее озвучивалось число в 500 тысяч. Связано это с прогнозами низкого платёжеспособного спроса на российском авторынке.