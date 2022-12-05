Lada Vesta получит 8-клапанный мотор

Lada Vesta NG, производство которой в Тольятти планируется перезапустить весной 2023 года, впервые оснастят необычной силовой установкой – восьмиклапанным мотором 1.6

Этот мотор нам известен – 90-сильный двигатель пару лет назад стали устанавливать на автомобили Lada Granta, а затем на минивэны Lada Largus. Теперь же, по заявлениям инсайдеров, такая силовая установка доберется и до семейства Vesta. Недавно прошла информация о том, что на площадке собрали три опытных образца модели, которые, как раз, и оснащены новым мотором.

Возникает вопрос, а как же два 16-клапанных мотора, которые устанавливались на «Весту» изначально. Собственно, 113-сильный двигатель Renault-Nissan явно отправится в прошлое из-за проблем с комплектующими. Отечественный же 106-сильный движок будет доступен лишь во флагманских комплектациях новой модели.

Не получит Lada Vesta в ближайшее время и автоматической коробки. Как заявлял ранее глава компании Максим Соколов, в течение 2023 года семейство будет выпускаться только с механической трансмиссией.

