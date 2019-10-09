Lada Vesta с вариатором- производство стартовало

АВТОВАЗ подтвердил выпуск модели с бесступенчатой трансмиссией Jatco, которая в июле стала устанавливаться на модель Xray Cross

Как и в случае с Lada XRAY Cross, в паре с вариатором устанавливается 113-сильный двигатель Renault-Nissan объемом 1,6 литра, который отличается от используемых на французских и японских автомобилях калибровкой, системой выпуска, опорами и приводами колес.

Стоит отметить, что с применением новой трансмиссии Vesta сохранила свои преимущества, например, высокий дорожный просвет, который составляет 178 мм у седанов и универсалов и 203 мм у версий Cross. Предприятие уже провело все необходимые испытания новой связки двигатель-коробка, в которых приняли участие 39 автомобилей, проехавшие, в общей сложности, 1 млн км. Помимо нового двигателя и коробки Весты получат дополнительный цвет окраски кузова — синий «Дайвинг». Стоимость машин с вариатором пока не сообщается.