В Ижевске, на площадке Lada Ижевск стартовало производство универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross. На заводе говорят, что их продажи начнутся осенью, но точную дату не называют.

Перед началом производства на Lada Ижевск было модернизировано оборудование всех цехов: сварки, окраски и сборки. До начала серийного производства завод собрал более ста прототипов, которые прошли тесты в лабораториях и испытания на дорогах, включая грунтовые, гравийные и специальные булыжные.

Из-за нового кузова на Lada Ижевск была освоена штамповка 79 новых деталей. Автомобиль получил 33 дополнительных элемента, которые заметно повысили жесткость кузова. Инженеры компании перенастроили подвеску с тем, чтобы сохранить прежний баланс.

Все, что известно об универсале Lada Vesta SW и его приподнятой версии Cross это то, что они получат 1,6-литровый и 1,8-литровые бензиновые двигатели мощностью 102 и 122 л.с. В качестве коробок передач будут предложены «механика» и роботизированная трансмиссия АМТ5. Для универсалов заявлено 10 цветов кузова, причем Lada Vesta SW Cross получит эксклюзивный ярко-оранжевый цвет «Марс».

По неофициальным данным продажи универсалов стартуют в октябре этого года. Причем первыми на рынок выйдут самые дорогие версии, а более доступные появятся позднее.

