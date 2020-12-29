Автомобильный портал Motorpage
29 дек 2020

Новая Lada Vesta не доедет до нас

Новая Lada Vesta не доедет до нас
Автор фото: фирма-производитель

Не волнуйтесь, читатели Motorpage, машина доберется до рынка, правда, позже, чем планировалось

Начнем с недавней истории. Буквально несколько дней назад прошла информация о том, что новая Vesta уже готовится встать на конвейер, а «живые» машины должны были доехать до салонов уже в начале следующего года. Однако, все резко поменялось. Как сообщает портал Motor, со ссылкой на сотрудников предприятия, выпуск задержится практически на год – сейчас происходит только отладка мощностей.

Зато безымянный инсайдер поделился некоторыми подробностями о новинке. Так стало известно, что новая Веста получит усиленный кузов и моторный отсек. Из того, что было известно ранее – нас ждет обновленный дизайн, который включает в себя новую оптику и новые интерьерные решения вроде вертикальной панели мультимедиа.

При написании новости использовалась информация:
motor

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