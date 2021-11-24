Производство обновленной Lada Vesta запустится весной следующего года

Как сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», старт производства обновленной Lada Vesta FL в Ижевске может состояться 1 марта 2022 года

По информации сообщества, дилеры уже получили директивы вести подготовку к презентациям новинки. Однако, продажи долгожданной новинки начнутся несколько позже, поскольку заводу необходимо обеспечить всех продавцов демонстрационными машинами и сформировать товарные запасы.

По оценкам источника, ждать старта массовых продаж раньше мая 2022 года стоит. Опытное же производство обновленных Vesta FL, по данным паблика, уже началось. Напомним, что обновление Весты будет масштабным - появятся новые бампера и фары. Серьезно изменится и салон – в максимальных комплектациях здесь появится вертикальный дисплей мультимедийной системы с большой диагональю. Также модель получит цифровую панель приборов и блок климат-контроля, аналогичный тому, что устанавливается на Renault Arkana. Моторная гамма должна остаться прежней.